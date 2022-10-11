ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait İpekyolu İlçesi, Şerefiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Park AVM’de bulunan 75 adet işyeri ve 1 adet otopark 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi doğrultusunda 5 yıllığına kiraya verilecek.

İhale 19 Ekim 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda kapalı teklif usulü ile yapılacak.

İhalede bir aylık muhammen bedel 1 milyon Türk Lirasıdır.

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