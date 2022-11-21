Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncu Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten de bulunuyor. 3 yaralının tedavi edildiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek geçmiş olsun dileğini iletip yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı alan Vali Masatlı, Ceyhun Fersoy ile görüştüğüne değinerek “Ceyhun beyin durumu iyi. Sadece ayağında, tendonlarda bir sorun vardı. Vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan yaralar var. Tahmin ediyorum birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz” diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Melis İşiten, Filiz Özbek, Aykut Bektaş tedavilerinin ardından taburcu oldu. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz Samsun’a sevk edildi. Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi ve yoğun bakımda olan Sergen Deveci’nin tedavileri sürüyor.