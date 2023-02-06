Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yardım kampanyası ile ilgili bir duyuru yapılarak ilimizden toplanacak yardımların deprem bölgesine yollanacağı vurgulandı.

Yaşanan afet nedeni ile ihtiyaç duyulan yardımların Fuar Alanı’nda bulunan TSO deposunda toplanmasının planlandığı dile getirilen açıklamada öncelikle çadır, yağmurluk, battaniye, bisküvi, konserve, su, çabuk çorba, çorap, çocuk bezi, kadın pedi, uyku tulumu, katalitik soba (tüpü ile birlikte), elektrikli soba, temizlik malzemesi, atkı, bere, eldiven, kadın-erkek-çocuk iç giyim ürünleri, havlu ve oyuncak getirilmesi istendi.

AFAD Bakanlığı tarafından da nakdi bağış kampanyası başlatıldığı, SMS ile DEPREM yazarak 1866'ya gönderilmesi halinde 20 TL bağışta bulunulabildiği ifade edilen açıklamada daha fazla destek olmak isteyen vatandaşlar için de banka hesap numaraları paylaşıldı. (T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı adına yapılacak yardımlar için banka hesap numaraları 2. Sayfamızda bulunmaktadır.)

(Volkan SINAYUÇ)

