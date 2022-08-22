İçişleri Bakanlığı metamfetamin kaçakçılığı ve kullanımının önlenmesi amacıyla gönderilen genelgede piyasada kolaylıkla satılan cam kalem parfüm şişeleri veya alüminyum folyoların metamfetamin tüketiminde kullanılabileceği belirtilerek, bu alanda mücadele eden birimlerin duyarlılığının artırılması talimatı verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayımlanan genelgede uyuşturucuyla mücadele kapsamında tedbirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında ilgili bakanlıklar, mülki ve adli makamlar, kolluk birimleri gibi paydaş, sorumlu kurum ve kuruluşların farkındalığının artırılarak mücadele etkinliğinin üst seviyeye taşınmasının önemi vurgulandı. Bu kapsamda Bakanlık bünyesindeki kolluk güçlerinden metamfetaminle mücadele kapsamında küresel ve bölgesel gelişmeler, yeni yöntemler, başarılı uygulamalar gibi diğer konuları içerecek, il ve ilçe teşkilatlarının farkındalığını artıracak nitelikte bölgesel toplantılar yapılması istendi.

Vatandaşların farkındalık ve duyarlılığının artırılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de artırılacak, afiş ve broşür gibi materyallerin dağıtımına önem verilecek. (AA)

