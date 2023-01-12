Valilik makam sekreteri Merve Karaçoban, Tokat Erbaa’da düzenlenen nikah töreni ile hayatını Burak Bayraktar ile birleştirirken; polis memuresi Ruşen Kaçmaz ise Tokat Emirseyit’te düzenlenen düğünle Furkan Yamaç ile evlendi.

Düğüne Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi başta olmak üzere Çorum Valiliği personeli de katıldı. Vali Mustafa Çiftçi ile eşi Azime Çiftçi genç çiftlerin nikah şahitliğini de yaparak hem ömür boyu mutluluk dileklerini iletti hem de çiftlere çeşitli hediyeler verdiler.

Valilik çalışanları da çalışma arkadaşlarını mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak Karaçoban, Bayraktar, Kaçmaz ve Yamaç ailelerini tebrik ettiler.



(Volkan SINAYUÇ)

