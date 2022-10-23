Kent Park Sahası'nda, Cuma günü A grubunda AFAD, Bahçelievler Polis Merkezi'ni 2-1, Cumhuriyet Anadolu Lisesi de İl Müftülüğü'nü 3-1 yendi. B grubunda, Cuma günü oynanan maçta, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Spor Bilimleri Fakültesi 3-3 berabere kalırken, Cumartesi günü yapılan karşılaşmada ise İlahiyat Fakültesi, L Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu 3-2 mağlup etti.

Cumartesi günü oynanan C grubu maçlarında ise, Şehit ve Gaziler Derneği, Mecitözü Devlet Hastanesi'ni 6-3, Spor Faaliyetleri Birimi de Tarım ve Kırsal Kalkınma Müdürlüğü'nü 6-1 yendi.

Turnuvaya bugün oynanan maçlarla devam edilecek.

8 grupta 31 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği turnuvada, grup maçları sonunda, gruplarında birinci olan takımlar çeyrek finale yükselecek.

(Hüseyin AŞKIN)

