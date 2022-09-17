Çorum’da öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından yapılan ‘Valilik bahçesinde şüpheli valiz’ ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak Valilik bahçesini yayalara kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı beklenirken, şüpheli valizin sahibi olduğunu iddia eden M.G.(52), gelerek valizin kendisine ait olduğunu belirtti.

Polisin valizi neden bıraktın sorusu üzerine, M.G., çalışmak için Kahramanmaraş’tan Çorum’a geldiğini ve burada işlerinin bitmesi üzerine valizini topladığını ifade ederek, “ATM’den para çekmem gerekiyordu. Burada oturan vatandaşlardan valizime göz kulak olmaları konusunda ricada bulundum. Daha sonrada ATM’ye gittim” dedi.

Polis ekiplerinin valizde yaptığı incelemede şahsa ait eşyalar çıktı.



