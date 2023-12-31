Çorum Diş Hekimleri Odası Başkanı Ali Hasremir ve yönetimi, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya nezaket ziyaretinde bulundular.

Öte yandan Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Necati Gül ve yönetimi de, Vali Dağlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Necati Gül, ziyaret sırasında Vali Dağlı’ya bir tablo hediye etti.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan da Vali Dağlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, ilimizde bulunan vakıf eserleri ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Dağlı, konukları ile bir süre sohbet ederek, çalışmalar ve talepler hakkında bilgi aldı.