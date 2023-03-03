Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz’ın babası Mehmet Ali Kanyılmaz bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Mehmet Ali Kanyılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesinin yarın (4 Mart 2023) Burdur'un Gölhisar ilçesi Armutlu Mezarlığı'nda defnedileceği de öğrenildi.

ÇORUM HABER merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, başta Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

