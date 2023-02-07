Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından koordinasyonu sağlamak amacıyla bölgeye çeşitli illerin valileri görevlendirildi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde görevlendirildi.
Öte yandan Çorumlu Valiler Bursa Valisi Yakup Canbolat Gaziantep merkezde görevlendirilirken; Amasya Valisi hemşehrimiz Mustafa Masatlı Gaziantep Nurdağı’nda; Kırıkkale Valisi hemşehrimiz Bülent Tekbıyıkoğlu ise Kahramanmaraş Pazarcık’ta görevlendirildi.
(Volkan SINAYUÇ)