Türkiye’de Şubat ayı başında yaşanan deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Vali Mustafa Çiftçi, Ramazan ayı nedeni ile bir mesaj yayınladı.

İslam alemi tarafından özlemle beklenen, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş ayı olan bir Ramazan ayına daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığımızı hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, “Ramazan ayının kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize, İslam alemine ve nihayetinde tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

Ramazan ayının hoşgörü, muhabbet, şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu kıymetli bir ay olduğunu da dile getiren Vali Çiftçi mesajının devamında şu görüşlere yer verdi: “

Ramazan’ın tüm güzelliklerini doyasıya yaşamak için ihtiyaç sahibi komşularımızı, öksüz ve yetimleri, hasta ve yaşlı ile zor durumda olan kardeşlerimizi unutmayalım. Birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde yaşayalım.

Ramazan ayını fırsat bilerek anne ve babamızın, eşimizin, çocuklarımızın, komşularımızın, akrabalarımızın, yetimlerin ve muhtaçların üzerindeki haklarını ödeyebilmek için imkanlarımız nispetinde gayret sarf edelim”

(Volkan SINAYUÇ)

