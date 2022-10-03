Vali Çiftçi, Çorum Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan mesajda camilerin dini ve milli değerlerimizi kendisinde buluşturan, sosyal hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan ve insanı manevi huzura kavuşturan kutsal mekanlar olduğunu hatırlattı.

Vali Çiftçi mesajında şu görüşlere yer verdi; “Bu kutsal mekanlarımızda mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minareleri ezansız bırakmayan din görevlilerimiz, toplumda din görevlileri ve aynı zamanda sosyal hizmet gönüllüleri olarak çalışan, çevresindeki insanların derdiyle dertlenen örnek şahsiyetlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nın, Ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, kutsal mekânlarımızın imar ve ihyâsında elinden gelen destek ve katkıyı sağlamış, din hizmetinde bir ömür tüketmiş olan görevlilerimizi ve hayır sahiplerimizi şükranla anıyor; kendilerine sağlık, huzur ve muvaffakiyetler diliyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

