“İlimiz yazılı basınında basın meslek ilkeleri doğrultusunda yerel haberleri gündeme getirerek tarafsız, objektif, İlkeli habercilik ve yayın anlayışıyla halkımızın en doğru şekilde aydınlatılmasında aktif rol alan Çorum Haber Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum.

İlimize sunduğunuz hizmetlerden ve gündeme getirdiğiniz haberlerden dolayı başta değerli şahsınız olmak üzere, gazetede çalışan tüm basın emekçilerini tebrik ediyor, güzel çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Daha nice kuruluş yıllarına erişmeniz dileğiyle, başarılar temenni ediyorum.”

