Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, bugün uygulanmaya başlayacak ve uyum çalışmaları 16 Eylül'e kadar sürecek. Buna göre yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bugün dersbaşı yapacak.

Okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

VALİ ÇİFTÇİ’DEN KUTLAMA MESAJI

Vali Mustafa Çiftçi de İlköğretim Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın gönüllerini bilgi ve erdemle yeşertecek yeni bir eğitim-öğretim yılına daha erişmenin sevincini yaşadığımızı hatırlatan Vali Çiftçi mesajında eğitime gönül veren herkesi selamlayarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, velilere, öğretmenlere, eğitim camiasına, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Öğretmenler, veliler ve öğrencilere de seslenen Vali Çiftçi mesajında şu görüşlere yer verdi: “Eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz; Çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik donanımların yanında, tüm zararlı alışkanlıklardan koruyarak milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerle yetiştirmektir. Bu noktada toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Özellikle çocuklarımızın ilk eğiticileri olan anne ve babalar başta olmak üzere ülkemizin yarınlarını hazırlayan öğretmenlerimiz, taşıdıkları ağır sorumluluğun bilinciyle kendilerini iyi yetiştirmeli, zamanın gelişen ve değişen şartlarına göre kendilerini hazırlamalıdırlar.

Değerli Öğretmenlerimiz; İnsanların ve toplumların şekillenmesinde ve yetiştirilmesinde, daha mutlu ve müreffeh bir geleceğin hazırlanmasında, milli, manevi ve evrensel değerlerin korunmasında, geleceğin aydınlık yüzü çocuklarımızın yetişmesinde en büyük pay hiç şüphesiz ki sizlerindir. Öğretmenliğin bir ideal ve özveri mesleği olduğunun bilinciyle, çok kutsal ve onurlu bir hizmeti yerine getirmektesiniz. Yeni bir eğitim-öğretim yılını sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçirmenizi diliyorum.

Umudumuz, Geleceğimiz, Sevgili Öğrenciler; Aydınlık bir gelecek ancak azimli çalışmalar neticesinde elde edilir. Karşımıza çıkan zorluklar, olumsuz durumlar karşısında pes etmek başarıya ulaşma yolunda en büyük engeldir. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın ve güvenin.

Saygıdeğer Velilerimiz; Çocuklarımızı hayata hazırlama sürecinde onlara doğru rehberlik yaparak güzel yarınlara birlikte taşıyabileceğinize inancım tamdır. Onların iyi bir eğitim alması, kişiliklerinin gelişmesi, şekillenmesi ve iyi bir geleceğe hazır olmaları için okul yönetimleri ve öğretmenlerimizle iş birliği içinde bulunmanız çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlayacaktır.”

(Volkan SINAYUÇ)

