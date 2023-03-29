Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’ndeki görevinin önceki akşam sona erdiğini duyurdu.

Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından görevlendirme ile Afşin’e “koordinatör vali” olarak atanmıştı. Vali Çiftçi’nin görevi 51 gün sonra sona erdi.

Vali Mustafa Çiftçi görevinin sona erdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şöyle duyurdu; “Maraş merkezli depremlerin 51. gününde, İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla Afşin’deki görevim bugün itibariyle sona erdi. Depremin ilk gününden itibaren benimle birlikte sahada görev yapan, çalışmalarımıza destek veren, her türlü imkanı sağlayan, millet olma şuuruyla hareket eden başta Çorum Belediyemize, İlçe Kaymakamlıklarımıza ve Belediyelerimize, Mülki İdare Amirlerimize, Müfettişlerimize, İl Özel İdaremize, Afad Müdürlüğümüze, Komando Birliğimize, Sağlık, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, Açık Kapı, İl Yazı İşleri, Özel Kalem, Basın ve Halkla İlişkiler, Nüfus Müdürlüklerimize, İl ve İlçe Müftülüklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek kuruluşlarımıza, hayırsever kişi ve kuruluşlarımıza, Çorum’un kadirşinas halkına, hâsılı burada ismini ve birimini zikredemediğim herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, yardımlarınızı, emeklerinizi en güzel şekilde kabul etsin, karşılığını kat kat versin.

Bugün Afşin’den gönül huzuruyla ayrılırken hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü, emeklerimizin karşılık bulduğunu, Çorum’la Afşin arasında bir gönül köprüsü oluştuğunu söyleyebilirim. Ancak şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, eğer aziz Çorumluların bu şekilde güçlü desteği arkamda olmasaydı, bana sahip çıkmamış olsalardı depremzedelerin yaralarını kısa sürede saramaz, insanların hayır dualarını alamazdım. Bu vesileyle deprem bölgesinde çok iyi organize olduğumuzu, verimli ve etkili bir afet yönetimi sergilediğimizi, Çorum’u en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettiğimizi de belirtmeden geçemeyeceğim.

Hasılı, Afşin’de güzel ve unutulmaz bir Çorum imajı bırakarak ayrıldığımı, Çorumlunun uzun yıllar Afşin’de hayırla yâd edileceğini, yaptığı iyiliklerin unutulmayacağını, nesilden nesile vefa ile anılacağını ümit ediyor, Afşin’e ve Afşinlilere arz-ı veda ediyorum. Hoşça Kal Afşin, Allah’a emanet olun depremzede kardeşlerim. Hakk Teâla yardımcınız olsun, daha güzel günlerde yine bir araya gelmek umuduyla hepinize Hayırlı Ramazanlar”

(Volkan SINAYUÇ)

