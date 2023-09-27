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Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu'nu Alacahöyük köyündeki evinde ziyaret etti. Emiroğlu ile sohbet eden Vali Dağlı, şehit ve gazilerin bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin onurlu sembolleri olduklarını ifade eden Vali Dağlı, “Devlet olarak şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanındayız. kapılarımız sizlere sonuna kadar açık ” dedi.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Alaca kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu hazır bulundu.