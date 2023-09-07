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Vali Dağlı, kısa bir süre önce yeniden HİTÜ Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü de ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ile Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek de hazır bulundu.

Çorum’un yeni valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile başladığı iade-i ziyaretlerine Hitit Üniversitesi ve İl Jandarma Komutanlığı ile devam etti.

Geçtiğimiz haftalarda Çorum Valiliği görevine başlayan Doç. Dr. Zülkif Dağlı, iade-i ziyaretlere devam ediyor. Vali Dağlı bu kapsamda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve yine kısa bir süre önce ilimize atanarak göreve başlayan İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya’ya iade-i ziyarette bulunarak bir süre görüştü.