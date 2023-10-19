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İskilip ilçesini ziyaret eden Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2020 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı’nın babası Hüseyin Dokumacı ve halası Leyla Yalçın ile bir araya geldi.



Vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Vali Dağlı, “Şehitlerimizin haklarını ödeyemeyiz. Vatanını, milletini, bayrağını korumak için canlarını veren, peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebelerden birine erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler aileleri. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir” dedi.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İlçe Kaymakamı Ramazan Bolat, Belediye Başkanı Ali Sülük ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da hazır bulundu.