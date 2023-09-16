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İl merkezinde ve ilçelerdeki kütüphanelerin genel ve fiziki durumları ile kütüphane kullanıcı, okuyucu ve ödünç alınan kitap sayıları istatistiki verilerinin değerlendirildiği toplantıda kütüphanelerdeki kitap ve materyallerin ihtiyaca uygun şekilde iyileştirilmesi, kütüphanelerden yararlanan çocuklar, gençler ve yetişkinlerin konforlu bir ortamda kaliteli bir hizmet sunabilmek adına yapılması gereken çalışmalar, okuma kültürünün geliştirilmesi, okuyucu ve üye sayılarının arttırılması için okullar ve üniversitenin koordine halinde yapılması planlanan proje bazlı çalışmalar ve etkinlikler görüşüldü. Toplantıda görüşülen konular üzerinde hassasiyetle duracaklarını belirten Vali Dağlı, geleceğin teminatı olan çocuklar ile gençlerin güvenli ve konforlu bir ortamda ders çalışabilmeleri, kitap okuyabilmeleri adına kütüphanelerin hizmet kalitesini arttırmak için kütüphanecilere büyük sorumluluklar düştüğünü, bunun için her birinin yoğun gayret sarf edeceklerine inandığını ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Necdet Durukan ve ilçe halk kütüphane müdürleri katıldı.