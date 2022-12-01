Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, 15, 16, 17 ve 18 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul Maltepe Sahili’nde düzenlenecek “Memleket Tanıtım Günleri” için Çorum’daki ziyaret ve davetlerini sürdürüyor.

Metin Akkuş ve beraberindeki yönetici arkadaşları Mehmet Aydoğanoğlu ve Kemal Tepe ile organizatör Musa Tunoğlu, Vali Mustafa Çiftçi’den sonra, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Valilik Özel Kalem Müdürü Niyazi Kızılırmak’a da etkinlik davetiyesi sundular.



(Haber Merkezi)

