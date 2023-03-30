Deprem bölgesi Afşin’de yaklaşık iki ay süreyle Koordinatör Vali olarak görev yaptıktan sonra Çorum’a dönen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Afşin’de depremin ilk gününden itibaren sahada kendisiyle birlikte görev yapan, çalışmalara destek veren, her türlü imkânı sağlayan, millet olma şuuruyla hareket eden Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın ile ekibine teşekkür borçlu olduğunu söyledi.

Aşgın’ı ziyaret eden Vali Çiftçi, kardeş şehir Afşin’le ilgili çalışmaları da değerlendirdi. (Haber Merkezi)

