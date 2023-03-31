Depremin ardından iki ay boyunca Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde “Koordinatör Vali” olarak görev yaptıktan sonra geçtiğimiz gün ilimize dönen Vali Çiftçi, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek destek ve yardımları için teşekkür etti. Vali Çiftçi, depremzedelerin ilk günden itibaren yanlarında olarak, destek ve yardımlarını esirgemeyen TSO ve ÇESOB ile üyelerine teşekkür ederek yardımlar nedeni ile teşekkür belgesi de verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Başaranhıncal ve Gül de birlik beraberlik duygusu içinde devlet şefkati ile afetzedeleri kucaklayan Vali Çiftçi’ye Çorum iş dünyası ve esnafı adına teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

