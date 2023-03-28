Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan deprem sonrası bölgede hayatı normal akışına döndürme çabaları sürüyor. Tüm Türkiye’nin deprem bölgesi için çabaladığı bu günlerde bölgede pazarlar da açılmaya başladı. Az sayıda açılan tezgahlar alıcılarını beklerken, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de Afşin’de açılan pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafı ile sohbet etti.

Tezgahları gezip ürünleri inceleyen Vali Çiftçi, satıcılara hayırlı işler dileğinde bulundu.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada “Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş Afşin’de pazar yerlerini açan esnafımızı ziyaret ederek hayırlı bol kazançlar diledi” denildi.



(Volkan SINAYUÇ)

