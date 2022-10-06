Mevlid Kandili’nin iki cihan güneşi Peygamber Efendimizin (s.a.s.) alemlere rahmet olarak dünyaya teşrif eylediği günün sene-i devriyesi olan mübarek gece olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi; “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişi bizleri sevince, mutluluğa gark eden ilahî bir nimet ve ikramdır” dedi.

Bu aziz ve mübarek günlerin feyz ve bereketinden istifade ederken nefis muhasebesi yaparak, her sözü ve davranışı insanlığın ufkunu açan Peygamberimizi (s.a.s.) içimizde ve çevremizde yeniden anlamamız gerektiğini belirten Vali Mustafa Çiftçi yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “O'nun bize kazandırdığı, kardeşlik, sevgi, dostluk, güven, samimiyet, tevazu, hoşgörü, sadakat, vefa, haklının yanında yer alma, hak ve doğru olanı temsil etme gibi değerlere hayatımızda işlerlik kazandırmalıyız. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) adalete ve merhamete dayalı kuşatıcılığı birlikte yaşadığı ashâbına olduğu kadar, gelecek ümmetini de kapsamaktadır.

O’nun sözleri, insanı özüyle tanıştıran, kendisiyle barıştıran ve bizleri Rabbimize yönelten hatırlatıcı düsturlardır. İnsanlığın dirilişinde ve karanlığın aydınlığa çıkışında çok önemli bir yere sahip olan Mübarek Mevlid Kandili’ni en güzel şekilde ve anlamına uygun olarak idrak etmeliyiz. Bu duygu ve temennilerle, Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’nin bütün insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini, O'nu ve insanlığa getirdiği en büyük hediye olan Yüce Kitabımızı yakından tanımamıza ve çağrısı etrafında birleşmemize vesile olmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum”

(Uğur GÖRKEM)

