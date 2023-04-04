Gülabibey Mahallesi Hicret Camii’nde çocukların cami ile tanışması ve namaz alışkanlığı kazanmaları için cami görevlisi Nihat Uysal tarafından örnek bir çalışma başlatılmıştı.

Camide kılınan ikindi namazı sonrası Vali Mustafa Çiftçi, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Gülabibey Muhtarı Hasan Belli’nin de katılımlarıyla bir hediye takdim programı gerçekleştirildi.

Din Görevlisi Uysal’ın gayretleri çerçevesinde üç ayda düzenli olarak camide namaza katılan çocuklara Vali Çiftçi, cemaatin huzurunda futbol topu hediye etti.

Programda Vali Çiftçi ve Müftü Biçer çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluklarına ortak oldular.

Çocuklarla çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)