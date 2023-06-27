Vali Çiftçi ve Başkan Yardımcısı Çöplü beraberlerinde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Erdemli, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Albay Aşkın Şaşmaz ile birlikte Ankara ve Samsun yolu üzerinde trafik görevinde bulunan Emniyet ve Jandarma personelini ayrı ayrı ziyaret ederek hem çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de bayramlarını kutladı. Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet ayrıca yoldan geçen sürücülerle sohbet ederek onlara bayram şekeri ve kolonya ikram etti.



Son iki yıldır denetimler sayesinde ilimizde bayram trafiğindeki kazaların sayısında ve can kayıplarında büyük ölçede azalma olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, emniyet kemeri kullanımının önemine bir kez daha değindi.

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet daha sonra ise Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek hem çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de personelin bayramını kutladı.