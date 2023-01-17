Belediye Başkanı Aşgın ve Başkan Yardımcıları, Vali Mustafa Çiftçi’yi yeni binada ağırladı. İlk olarak Başkan Aşgın ile makamında bir süre görüşen Vali Çiftçi daha sonra ise yeni Belediye hizmet binasını gezerek bilgi aldı.

Vali Çiftçi’ye nazik ziyareti için teşekkür eden Belediye Başkanı Aşgın da ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Valimiz Mustafa Çiftçi’yi Yeni Belediye Hizmet Binamızda misafir ettik. Sayın Valimize, hemşehrilerimize 7/24 hizmet aşkıyla çalıştığımız yeni binamızı tanıttık. Teşrifleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

