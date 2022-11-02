Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Cıplak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Ö.Özgür Yalçın, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret ederek göreve yengiden seçilmesi nedeniyle kutladılar ve başarı dileklerini ilettiler.

Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Vali Yardımcısı Orhan, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’ın Baro Başkanı Turan Kalıpcı’ya kutlama ziyaretlerine ise, Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Hayrullah Altıparmak da katıldı.

(Haber Merkezi)

