Çorum’da da Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın oylamaya katılmayı ihmal etmedi.

AA Temsilcisi Kemal Ceylan ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi ile biraraya geldi. Vali Çiftçi, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği “haber”, “çevre-yaşam” ve “spor” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun “Şükür secdesi” adlı fotoğrafına oy veren Vali Çiftçi, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın “TOGG'un ilk yolculuğu” karesini seçti. Vali Çiftçi, çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in “Yangın müdahalesi” isimli fotoğrafı oyladı. Çiftçi, fotoğrafları seçkiye giren muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

AA Temsilcisi Ceylan daha sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile buluştu. Başkan Aşgın da AA’nın oylamasına katılarak tercihlerini yaptı.

Önce fotoğrafları inceleyen Aşgın, spor kategorisinde Arife Karakum'un “Paylaşılamayan” adlı fotoğrafına oy verirken, haber kategorisinde de Valeria Ferraro'nun “Hayata tutunanlar” karesini seçti. Başkan Aşgın, çevre-yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in “Kar tüneli” isimli fotoğrafı oyladı.

Aşgın, yeni yılın gelişini AA'nın yılın fotoğrafları oylamasından anladığını vurguladı.

(AA)

