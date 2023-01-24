Bayram mevsimine girildiğini söyleyen Vali Mustafa Çiftçi yayınladığı mesajda üç ayların manevi coşkunun yaşandığı, ruhları sarsılanların kalplerini onaracağı, rahmet ve merhamet günleri olduğunu hatırlattı.

Üç ayların başlangıcı nedeniyle açıklamasında üç ayların saygı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artmasına, milli manevi hislerin güçlenmesine ve duaların kabul edilmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eden Vali Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sonunda bayrama çıkan kutlu bir mevsime girmiş bulunuyoruz. Üç aylar, manevi coşkunun yaşandığı, sarsılan ruhlarımızı ve kalbimizi onaracağımız bir gönül iklimi, rahmet, iyilik ve merhamet içindir. İdrak edeceğimiz üç ayların seviyesinde saygının arttırılmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da pekiştirilmesine, Milli manevi hislerimizin güçlenmesine esin olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Üç ayların manevi ikliminden iyi bir şekilde yararlanarak, dualarımızın kabul olması, Kur'an ayı Ramazan'ın gönül huzuruyla karşılamak dileğiyle, tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını tebrik ediyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

