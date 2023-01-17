TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, birim amirleri ve uzmanlardan oluşan personelle valilik toplantı salonunda bir araya gelen Vali Çiftçi, İl Koordinatörlüğü’nün ilin tarımına, kırsalına, sanayisine değer katan, istihdam yaratan projelerin hayat bulmasında güzel ve başarılı işler yaptığını gözlemlediğini söyledi.

Çorum’a geldiği günden bu yana İl Koordinatörlüğü’nün kurumsal hedeflerini gerçekleştirmek, Avrupa Birliği (AB) ve ulusal katkıyla oluşan IPARD kırsal kalkınma fonlarının etkin şekilde kullanılmasını sağlamak için büyük gayret ve çaba sarf ettiğini vurgulayan Vali Çiftçi, şöyle konuştu:

“İl Koordinatörlüğümüz, 2013 yılından günümüze kadar, hayvancılık, işleme-pazarlama ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi sektörlerinde yapım işleri, makine-ekipman alımı, proje danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamalarını kapsayan 605 milyon lira yatırım tutarına sahip 1.188 projeye 232 milyon lira hibe ödemiştir. 2021 yılında 51 milyon, 2022 yılında 65 milyon lira hibe ödemesi yaparak, TKDK’nın faaliyet gösterdiği 42 il içerisinde de yukarı sıralarda yer almıştır.

‘Marifet iltifata tâbidir, müşterisiz meta zâyidir’ sözünden hareketle, yaz-kış, sıcak-soğuk demeden, projelerin hayat bulması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren il koordinatörümüze ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Başarılı işler çıkaran TKDK personelini “Teşekkür Belgesi” ile taltif ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da başarılı çalışmalarının devamını bekliyorum.”

Teşekkür belgelerinin dağıtımından sonra Vali Mustafa Çiftçi’nin TKDK personeliyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle etkinlik sona erdi. (Haber Merkezi)

