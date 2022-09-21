Vali Çiftçi sırasıyla Arifegazili İlk-Ortaokulu, Demirşeyh İlk-Ortaokulu, Fen Lisesi, Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapımı tamamlanan, spor salonu zemini, sentetik halı saha ve basketbol ile voleybol sahalarını yerinde inceledi.

Daha sonra Sungurlu İlçe Stadyumu yanında yapımı devam eden soyunma odaları ve Güreş Eğitim Merkezi inşaatını da inceleyen Çiftçi, eksikliklerin giderilmesi noktasında ilgili kurumlara talimat verirken, minik sporcularla yakından ilgilenmeyi de ihmal etmedi.



(Rıfat KARA)

