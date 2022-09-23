KÖYDES Birlik Encümen Toplantısı Vali Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, KÖYDES Birlik Müdürü Nuri Eser ve KÖYDES Encümen üyelerinin hazır bulunduğu ve Vali Çiftçi yönetiminde yapılan toplantıda çeşitli konular görüşülerek bazı kararlar alındı.

(Volkan SINAYUÇ)

