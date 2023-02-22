Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afşin’de görevlendirilen ve halen görevini sürdüren Vali Mustafa Çiftçi, il dışından bu kente desteğe gelen Ağrı Patnos Komando Tabur Komutanlığı, Çorum Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Bolu Asayiş Komando Bölük Komutanlığı emrinde görevli komandoları makamında kabul etti.

Vali Çiftçi, depremin ilk gününden itibaren gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden depremzedelerin her ihtiyacına koşan, yardım TIR’larını boşaltan, malzeme yükleyen, çadır kuran, enkaz dökme alanında nöbet bekleyen komandolara ayrı ayrı teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

