Milli dronlar haberleşmede sınır tanımayacak Milli dronlar haberleşmede sınır tanımayacak

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ile ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilcisi Ali Erol Diker, Vali Mustafa Çiftçi’nin konuğu oldular. 
Türkiye çorap sanayiinin duayenlerinden, Çorum’un “Eğitim Gönüllüsü” Haydar Ali Öztaş’ın da katılmasıyla, bu buluşma dost sohbetine dönüştü. (Haber Merkezi)
 