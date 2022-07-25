Beraberinde İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, TKDK İl Koordinatörü Mansur Yalvaçer, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ın da hasın bulunduğu ziyaretti Vali Çiftçi, otel sahibi Nadir Sazak’tan bilgi aldı.

Çocukluk hayalini gerçekleştirerek, TKDK desteği ile doğup büyüdüğü köyüne yaz ve kış turizmine katkı sağlayacak bir otel yaptırdığını belirten Nadir Sazak, Vali Çiftçi ve beraberindeki heyete otel hakkında bilgi verdi.

Hititler döneminde Alacahöyük ile İskilip arasında kullanılan kervansaray yolu üzerine kurulan otelin bin 250 rakıma sahip olması nedeniyle yazın yayla turizmi için, kış mevsiminde de avcılık turizmi için önemli bir yerde bulunduğunu kaydeden Sazak, gelen misafirlere doğal sebze ve meyve ikram edeceklerini, 12 odadan oluşan otelde 150 kişilik bir yeme-içme tesisinin bulunduğunu anlattı.

(Haber Merkezi)

