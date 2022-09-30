Endonezya'nın 232 bin 647 fidanla “Bir saat içinde en fazla fidan dikme” rekoru, 2019 yılında Çorum’daki Celikırı bölgesinde dikilen 303 bin 150 fidanla geliştirilmişti. Fidan dikme etkinliğiyle birlikte Çorum, Guiness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de önceki gün rekorun kırıldığı ormanda incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Çiftçi’ye Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile Orman İşletme Müdürlüğü yöneticileri eşlik etti.

Ormanda incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, son durumla ilgili de bilgiler aldı.



(Haber Merkezi)

