Vali Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri, köylere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Çiftçi, Mecitözü İlçesinin Alören Köyü’nü ziyaret ederek köy halkı ile sohbet etti, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette; Vali Mustafa Çiftçi’ye Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Müze Müdürü Metin Çakar ile bazı kurum amirleri eşlik etti.

Köy Muhtarı Mustafa Kaya ve köy halkı ise Vali Çiftçi ve beraberindeki heyete yakın ve sıcak ilgi gösterdi.

Vali Çiftçi, köyde bulunan ve 2016 yılında 1. derece SİT alanı olarak işaretlenen tarihi camiyi yerinde inceleyerek, yapılması gereken çalışmaları belirledi.

(Volkan SINAYUÇ)

