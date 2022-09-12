Mesajında 13. Yüzyılda temelleri atılan Ahilik Teşkilatı’nın iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik ve yardımseverlik gibi değerler üzerinden yüzümüzü ağartan bir medeniyet projesi olduğunu kaydeden Vali Mustafa Çiftçi: “Ahilik Teşkilatı günümüze kadar, manevi değerlerimizin, geleneklerimizin, kültürümüzün muhafızı, sosyal dayanışma ve adaletin teminatı olmuştur” diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi. “Esnaf ve sanatkârlarımız, insanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, hak ve hukuka riayet etme, iş ve meslek ahlakına saygı, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerini esas alan Ahilik sistemini uygulamaya bugün de devam etmektedirler.

Medeniyet tarihine Türk kültürünün armağan ettiği bu güçlü mirasın korunması ve gelecek nesillerimize de aynı şekilde aktarılması temennisi ile esnaflarımız ve sanatkârlarımızın 12-18 Eylül Ahilik Haftası’nı tebrik ediyor, hayırlı, bereketli bol kazançlar diliyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

