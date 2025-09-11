Çorum Valisi Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Doç. Dr. Muhammed Gömeç’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, hastanede sunulan sağlık hizmetleri hakkında da bilgi alan Vali Çalgan, hasta memnuniyeti, personel çalışma koşulları, teknolojik altyapı ve hizmet kalitesi gibi konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Vali Çalgan, vatandaşlara kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulmasının önemine dikkat çekti.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz da hazır bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR