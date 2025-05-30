Hafızlığını başarıyla tamamlayan Hafız İhsan Emre Sezer ile babası Turan Sezer, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde Vali Çalgan, genç hafızı ve onu yetiştiren hocalarını tebrik ederek, gösterdikleri gayretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Vali Çalgan, İhsan Emre Sezer’e eğitim hayatında ve manevi yolculuğunda başarılar dileyerek, hafızlık gibi önemli bir değeri taşımanın sorumluluğuna dikkat çekti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Editör: Haber Merkezi