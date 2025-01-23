Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu üyelerini makamında kabul etti. Ziyarette, Denetim Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Çalgan, komisyon üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, denetim süreçlerinin şeffaflık ve verimlilik açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Komisyon üyeleri, çalışmalarını en iyi şekilde sürdüreceklerini belirterek, desteklerinden ötürü Vali Çalgan’a teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR