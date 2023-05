ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, VakıfBank tarafından on yıldır aranmayan ve zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin hesap sahiplerini veya mirasçılarını bilgilendirmek amacıyla ilan verildi.

İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan 15 Haziran 2023 tarihine kadar hak sahipleri veya mirasçıları tarafından aranmayanlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilecek.

VakıfBank'ın zaman aşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız