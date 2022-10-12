Konu ile ilgili açıklama yapan Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, “Vakıf 19, projesi kabul edilen Çorum ilini temsil eden tek sivil toplum örgütüdür. Çorum ilini ve kültürel mirasını kaliteli ve binlerce kişinin izlediği platformlarda kaliteli etkinliklerle tanıtmaya devam ediyoruz. Vakıf 19 adının ve Çorum ilinin kültürel mirasının kent konseyi ve başka sivil toplum örgütlerince duyulur olması bizleri gururlandırıyor” dedi.

Alper Bilan, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Başkent Kültür Yolu Festivali’nde gerçekleştirilecek olan Hitit Ensemble Konseri’nin bugün saat 20.00’de Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda yapılacağını kaydetti. Konser, Solist Tülay Örten Yıldız, Sanatçılar Çağatay Akyol, Erdem Şimsek, Ferhat Erdem, Cemal Özkızıltaş tarafından Prof. Dr. Tayfun Yıldırım’ın sunumuyla gerçekleşecek.

(Haber Merkezi)

