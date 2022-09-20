Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve ABB Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Vakıf 19’u ziyaret etti. Vakıf Başkanı Alper Bilan, bu görüşmede ortak çalışma imkanlarının değerlendirildiğini söyledi.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, ressam Bağdat Demircioğlu’nu atölyesinde ziyaret ederek sanatsal çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde atölye çalışmaları yapan çocuklara, Vakıf 19’un hazırlattığı boyama kitaplarından armağan etti.

Rahmi Koç Müzesi Müdürü Özgür Ceren Can ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç ile görüşen Alper Bilan, birlikte neler yapabileceklerini değerlendirdi.



(Haber Merkezi)

