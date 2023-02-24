Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin depremzedelere yardım çalışmalarına, diğer bileşenlerle birlikte Vakıf olarak katıldıklarını bildirdi.

Açılan mağazada depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Bilan, “Bir taraftan barınma ihtiyaçlarına cevap verilirken, diğer taraftan da çocukların ruh sağlığını rehabilite etme organizasyonları yapılıyor” dedi.

Alper Bilan, “Ankara’da yaşayan Çorumlular olarak, ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinde üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

