Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Vahit Kayrıcı İstanbul’da yaşayan muhtarlar, iş insanları, Sungurlulu dernek başkanları ile biraraya gelerek seçimlerle alakalı istişarede bulundu.

Seçimlerin öneminden bahseden Vahit Kayrıcı; “Terör örgütlerinin devlet içinde yuvalanmasına engellemek için bu seçimi mutlaka geçmemiz gerekiyor. Onun içindir ki “Mesele Vatansa Gerisi Teferruattır” diye Cumhur İttifakı kuruldu ve bu ittifakla İnşallah, ülkeni n yükselişine ve bundan sonraki yüzyıl içerisinde güçlü bir Türkiye, bölgesinde güçlü, dünyada dik durabilen bir ülke haline gelecektir” dedi.



(Haber Merkezi)

