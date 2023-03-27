Vahit Kayrıcı’nın aday tanıtımına MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, MHP Belediye Meclis Üyesi Selim Güloğlu ve çok sayıda partili katıldı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin önemine dikkat çekerek “Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkemizin yarınlarını belirleyecek olan çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. Bu manada partimize olan teveccühten dolayı da gayet mutluyuz. Ve bugün de burada kıymetli abimiz daha önce de şehrimizde hizmet etmiş büyüğümüz Vahit Kayıcı aramızdadır. Kendilerine teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem ve yaşanan sel felaketlerinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başlayan Vahit Kayrıcı da; “Önümüzde çok önemli bir seçim var. Ülkemizin ya bölgesinde yıldız olacağı dünyada söz sahibi olacağı bir ülke haline geleceği ya da yeniden geriye doğru ülkeyi karanlıklara gömeceği bir seçim atlatmak üzereyiz. Bu seçim gerçekten de ülkemiz için çok önemli” diye konuştu.

Eskiden ittifakların seçim sonrası kurulduğunu ancak yeni sistemde önce kurulduğunu hatırlatan ve bu seçime de ittifaklarla gidildiğini söyleyen Kayrıcı sözlerini şöyle tamamladı: “Vatanımıza, milletimize bu seçimi hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. İnşallah hayırlara vesile olur. Bizler de geçmişte de hizmet etmiş insanlar olarak yeniden Çorum'umuza, Türkiye'mize hizmet edebilmek için aday adaylık müracaatında bulunduk. Teşkilatımız uygun görürse genel başkanımız uygun görürse Çorum'dan milletvekili aday adaylığımı açıklayacağım, açıkladım. Ve bugün de onun için sizlerle bir aradayız. Yirmi iki tane arkadaşımız aday adaylığına müracaat etti. Hepsine başarılar diliyorum. Seçim sandığı açılana kadar hangi sırada olursak olalım isterse iç sırada olmayalım. Bütün arkadaşlarımın seçime canla başla çalışacağına inanıyorum. Ve bu duygularla da hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki zamanlarda uzun uzun konuşmalarımız olacak”

(Volkan SINAYUÇ)

