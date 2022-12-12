Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Umut Radyo'da yayınlanan 'Çorum Güncesi' programına canlı yayın konuğu oldu. Aşgın, ÇORUM HABER Gazetesi Başyazarı Mehmet Yolyapar ve Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın katıldığı radyo programında göreve başladığı günden bu yana hayata geçirdiği çalışmaları ve devam eden projeleriyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Başkan Aşgın dinleyicilerden gelen soruları da cevaplandırdı.

Seçim döneminde vaat ettiği 32 proje içerisinden yüzde 74’ünü tamamladıklarını açıklayan Aşgın, “Yüzde 18’i ise şuan devam ediyor. 6-7 ay sonra inşallah bunlar da bitecek ve vaatlerimizin yüzde 92’sinin tamamlamış olarak tekrar milletin huzurunda olacağız” dedi.

Hayata geçirdikleri bazı projeler hakkında bilgi veren Aşgın, “Biyokütle tesisi yapacağız demiştik, yaptık ve biyokütle tesisimiz yıllık 8 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede çöpten elektrik üretmeye devam ediyor. Koçhisar Barajı isale hattı çalışması kapsamında 53 kilometreden rekor bir sürede Çorum’a içmesuyu getirdik. Güneş Enerji Santrali yapacağız dedik ve bugün itibariyle de elektrik üretimine başladı. Eskice Köyü su terfi istasyonumuzda kurulan güneş enerji sistemiyle 600 kilovat saat enerji üretilecek. Çoruminia, ÇORBİS, ÇOKİŞ projelerini hayata geçirdik. ÇOKİŞ bünyesinde istihdam atölyeleri birimi oluşturduk. Şuan 2 bin hemşerimizi ÇOKİŞ marifetiyle işe yerleştirdik. Hizmete sunduğumuz Refakatçi Misafirhanesi en önemli seçim vaatlerimizden bir tanesiydi. Hasta yakınlarımızdan çokça dua alıyoruz. Dikiciler Arastası restorasyonunu tamamladık. Tarihi çöplü arastası cephe sağlıklaştırma projemizin saat kulesine cephe işyerlerini tamamladık. Arasta içerisindeki ikindi etap kısımda çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşılabilir şehir çalışmaları kapsamında birçok yeni yol açıldı. Garipdede Sokak ile Yavruturna Mahallesi’nin tam ortasından, Gazi Caddesi ile Kıbrıs Caddesi'ni birleştirdik. Küçük Sanayi Sitesi’ne bir tane yol açacağız dedik, üç ayrı noktadan bağlantı yolları açtık” şeklinde konuştu.

MEYDAN PROJESİNDE SONA YAKLAŞILDI

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarihi kent meydanı projesinin tamamlanmak üzere olduğunu ve yakın zamanda uygulama ihalesine çıkacaklarını açıkladı. Çorum’un tarihi yapısına uygun bir meydan inşa edileceğini dile getiren Aşgın projeyle ilgili gelinen süreci anlattı.

Başkan Aşgın “Bütün kadim İslam medeniyetlerinin merkezinde cami, etrafında meydan, hamam, han ve ticaret merkezleri olur. Bunu Çorum’da yeniden hayata geçirmek için Ulu Cami yanındaki binaları yıkacağız dedik. Halk Bankasını ve bazı binaları yıktık. Ziraat Bankası’nı da yakın zamanda yıkacağız. Çalışmalarımızın devamında Tarihi Güpür Hamamı’nı geçtiğimiz ay 9.8 Milyon TL’ye satın aldık. Burayı restore ederek yeniden Çorum Belediyesi’ne teslim etmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devrettik. 3 yıl içinde yeniden Belediyeye teslim edildiğinde bu tarihi yapının ne şekilde kullanılacağını istişareler sonucunda belirleyeceğiz.” dedi.

14 bin 500 metrekarelik meydanla ilgili hiçbir engel kalmadığını belirten Aşgın “Tarihi meydanla ilgili proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Ocak-Şubat aylarında yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Bir yıl içerisinde de tamamlayarak meydanı şehrimize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

VELİPAŞA HANI’NA RESTORAN YAPILACAK

Çorum halkının yoğun ilgi gösterdiği sosyal tesisleri hizmete açıklarını belirten Başkan Aşgın, yakın zamanda Velipaşa Hanı içerisine Çorum yemekleri konseptiyle bir restoran açılacağının da müjdesini verdi.

Aşgın “Göreve gelmeden önce hanımeli yöresel satış noktaları yapacağız dedik şuan beş noktada Hanımeli yöresel satış noktaları yaptık. Millet kıraathanesi yapacağız dedi iki tane yaptık. Sosyal tesis yapacağız dedik, şuan yedi noktaya sosyal tesis yaptık. Sosyal tesislerimiz hakikaten çok güzel bir işlev görüyor. Şimdi de Velipaşa Hanı içerisinde ilk kez sosyal tesis mantığıyla bir restoran açacağız. Şehir dışından misafirlerimiz geldiği zaman İskilip dolmasından Çorum baklavasına kadar birçok çeşit yöresel yemek ikramlarında bulunabileceğimiz bir restoran olacak. İnşallah yeni yılla beraber Ocak ayında bu hizmetimizi de hayata geçiyoruz.” dedi.

“ÜNİVERSİTE VE KYK HATTINA KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELİYOR”

Başkan Aşgın, programda vatandaşların sorularına da cevap verdi. Toplu ulaşımda seferlerin yetersizliğiyle ilgili bir öğrencinin sorusuna cevap veren Aşgın toplu ulaşımın kamulaştırılmasıyla bu alandaki birçok sorunun çözüme kavuştuğunu dile getirdi. Otobüs sayılarını artırmaya devam ettiklerini belirten Aşgın, özellikle KYK ve üniversite kampusu bölgelerindeki yoğunluğa cevap vermek için büyük körüklü otobüs aldıklarını açıkladı.

Aşgın “Şubat ayında teslim edilecek körüklü büyük otobüs aldık. Devlet Malzeme Ofisi aracığıyla satın aldığımız BMC marka otobüsümüz Şubat ayında teslim edilecek. KYK ve üniversite kampus alanı güzergahında bu otobüsümüzü hizmete sunacağız” diye konuştu.

“ÇORUM’U TÜM MAHALLERİNE EŞİT HİZMET SUNUYORUZ”

Çorum’u bir bütün olarak gördüklerini ve tüm mahallelere eşit hizmet sunduklarını vurgulayan Aşgın “Bir şehrimizi tüm mahalleleriyle bir bütün olarak görüyoruz. Ben buradan mahalle muhtarlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Çorum tarihinde olmadığı kadar büyük bir uyumla çalışıyoruz. Muhtarlarımızla beraber istişare ederek en acil yerlerden başlamak suretiyle bütün mahallelerimizi hizmetle buluşturuyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)

