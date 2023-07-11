12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek seminerin ilkinde Prof.Dr. Ahmet Can Altunışık, depreme dayanıklı yapı tasarım ilkeleri, betonarme yapılar, çelik yapılar, güvenli yapıda mimari tasarımın rolü ve proje uygulamaları konusunda bilgiler verecek. 13 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek ikinci seminerde ise Prof.Dr. Osman Sivrikaya arazi ve zemin incelemesi, yapıların temel tasarımı, dayanma yapıları, zeminlerin sıvılaşması, zeminlerin iyileştirme yöntemleri ve proje uygulamaları konularında sunum yapacak.

Seminerler, Yeni Belediye Binası Konferans Salonu’nda 12-13 Temmuz tarihlerinde saat 09.00 ve 13.30’da olmak üzere ikişer oturum halinde gerçekleşecek. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, eğitim seminerlerine tüm Çorum halkını davet etti.